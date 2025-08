Oberliga: „Tolle Moral. Super Jungs“, schreibt Bechir Trabelsi auf unserer Facebook-Seite über das Spektakel gegen am Ende restlos enttäuschte Reutlinger. Der Kommentar des 08-Fans passt perfekt.

Die 870 Zuschauer hatten ein Flutlicht-Auftaktspiel gesehen, dass gerade aufgrund der schwachen ersten Hälfte Mut für die weitere Runde macht. Wenn Villingen über 90 Minuten das ganze Leistungsvermögen abruft, dann ist der FC 08 ein echter Titelkandidat.

Villingen zeigte im zweiten Durchgang nicht nur wegen der Treffer von Marcel Sökler (48., 64.), Gian-Luca Feißt (82.) und Leon Albrecht (89.), welch großes Potenzial in der Truppe steckt.

„Das 4:3 war schon ein besonderes Tor für mich. Das war guter Ball von Christian Derflinger. Ich habe dann gesehen, dass fast alle Spieler auf den ersten Pfosten gehen und der Rückraum frei ist. Dann musste ich nur noch verwandeln“, blickt Leon Albrecht auf seinen umjubelten Siegtreffer.

Die Aufholjagd

Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit hatte Coach Steffen Breinlinger in der Pause nicht nur die richtigen Worte gefunden, sondern auch einen entscheidenden Wechsel vorgenommen. „Steffen wurde in der Halbzeit schon etwas lauter“, gibt Doppelpacker Marcel Sökler einen Einblick in das Kabinengeschehen. Der neu für Innenverteidiger Fabio Liserra gekommene Leon Albrecht belebte deutlich das Offensivspiel.

Reutlingen kam in der zweiten Hälfte kaum zu Entlastungsangriffen, wurde müder und müder, während der FC 08 die Spielgeschwindigkeit im Vergleich zum ersten Durchgang um mindestens drei Gänge erhöhte. Angetrieben von Christian Derflinger legte der Regionalliga-Absteiger also ein enormes Tempo vor, zog in Überzahl geschickt das Spiel in die Breite, erarbeitete sich ein Eckenverhältnis von 8:0 und gewann nun auch die Mehrzahl der Zweikämpfe.

Siegeswille, Leidenschaft, Laufbereitschaft, spielerisches Können oder Drang zum Tor – der FC 08 holte aufgrund der enormen Leistungssteigerung noch verdient drei Punkte.

Die Baustellen

Die erste Halbzeit zeigte allerdings auch, dass der FC 08 das Leistungsvermögen von Beginn an abrufen muss. 45 überragende Minuten sind in der Regel – zumindest bei numerischer Gleichzahl auf dem Rasen – zu wenig. Reutlingen nutzte die defensiven Patzer der Villinger durch Treffer von Riccardo Gorgoglione (11.), Konstantinos Markopoulos (20.) und des Ex-Nullachters Leander Vochatzer (38.) eiskalt zu einer 3:0-Führung.

Dabei bejubelten die Kreuzeiche-Kicker den dritten Treffer nach dem Platzverweis für Sladan Puseljic (Notbremse gegen Nico Tadic, 33.) sogar in Unterzahl. „Wir haben uns da in Zweikämpfe verstrickt, die wir nie gewonnen haben – auch die zweiten Bälle nicht. Dazu kamen die individuellen Fehler“, weiß Breinlinger um die Baustellen.

Gian-Luca Feißt

Gerade aber, dass es noch so viel Entwicklungspotenzial gibt, sorgt für große Zuversicht. Auch die Breite im Kader scheint zu passen. Ein gutes Beispiel dafür ist 3:3-Torschütze Gian-Luca Feißt, der wie schon gegen Balingen sofort nach seiner Einwechslung den Unterschied ausmachte. „Wir sind unheimlich froh, ihn im Team zu haben. Er bringt uns weiter und bietet uns in der Offensive etwas ganz Besonders“, lobte Steffen Breinlinger zudem den ebenfalls eingewechselten Flankengeber Matthes Glück.

Andrea Hoxha

Klar, dass es auch Torwart Andrea Hoxha bei seinem Pflichtspieldebüt (Kreuzbandriss) nach dem 4:3-Treffer nicht mehr im Kasten hielt.

Einige Reutlinger „Fans“ fühlten sich dabei von Hoxha provoziert, sorgten für eine kurze Spielunterbrechung. Um 20:58 Uhr pfiff Schiedsrichter Julian Gumz das Eröffnungsspiel der 48. Oberliga-Saison ab, das auch Matthias Harzer, der Vorsitzende der Spielkommission der Oberliga, nicht so schnell vergessen wird.