Der FC 08 entschied am Freitag das Oberliga-Auftaktspiel gegen Reutlingen mit 4:3 für sich. So haben die Trainer das Duell gesehen, das sagt Doppelpacker Marcel Sökler.

Kurz vor 21 Uhr in der MS Technologie-Arena. Auf der Anzeigetafel leuchtet das Ergebnis, unter Flutlicht feiern die Villinger auf dem nassen Rasen ausgelassen den am Ende noch verdienten Heimsieg gegen den Ex-Zweitligisten von der Kreuzeiche.

„Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass die Mannschaft für Charakter und Mentalität steht. Deshalb spielt man Fußball“, meinte Doppelpacker Marcel Sökler nach dem ersten Spiel der Oberliga-Saison 2025/26.

„Das war der Wahnsinn. Ganz wichtig war das 1:3 kurz nach der Halbzeit“, betonte 4:3-Siegtorschütze Leon Albrecht.

Steffen Breinlinger

Der Coach des FC 08 Villingen freute sich nach dem Abpfiff: „Das waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit haben wir vieles falsch gemacht. Wir hatten viele individuelle Fehler drin. Dann ist uns das frühe 1:3 gelungen. Wir haben immer an uns geglaubt. Es zeugt von großem Charakter, wenn man aus einem 0:3 ein 4:3 macht. Ein großes Kompliment an die Mannschaft.“

Alexander Strehmel

Der Trainer des SSV Reutlingen ärgerte sich: „Es fällt schwer, dieses Spiel zu analysieren, da waren so viele Emotionen drin. In der ersten Halbzeit haben wir alles richtig gemacht, bestrafen uns aber mit der Roten Karte. Dann ist unsere Ordnung verloren gegangen. Der Knackpunkt war der Eckball, der zum 1:3 führte. Das war keiner. Wir müssen es aber einfach dann auch besser machen.“

So geht es weiter

Für die Nullachter steht am Samstag, 9. August (14 Uhr), das nächste Heimspiel gegen den TSV Essingen auf dem Plan. Der SSV Reutlingen reist am 9. August (17 Uhr) zu Aufsteiger Türkspor Neckarsulm um 08-Ex-Stürmer Cristian Giles.