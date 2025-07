Bereits in der Regionalliga Süd, der damals zweithöchsten deutschen Spielklasse, zählten zwischen 1966 und 1972 die Aufeinandertreffen der beiden Teams stets zu den am heißesten umkämpften Partien der Saison.

1966/67

Als Aufsteiger mussten die von Hans Neumeier trainierten Nullachter in der Runde 1966/67 zunächst Lehrgeld bezahlen: An der Reutlinger Kreuzeiche setzte es eine 1:6-Schlappe. Allerdings revanchierten sich die Nullachter beim Rückspiel im Friedengrund und gewannen vor 5000 Zuschauern mit 4:1.

1971/72

In den anschließenden Spielzeiten blieben es zumeist enge Duelle. Ganz wichtig für die gegen den Abstieg kämpfenden Nullachter war die Partie im März 1972. Das Team von Trainer Karl-Heinz Schmal benötigte vor eigenem Publikum dringend einen Sieg, um sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Die 5500 Zuschauer sahen dann eine ruppig geführte Begegnung, bei der die Nullachter vor der Pause durch Eisenhardt und einen von Kapitän Nies verwandelten Foulelfmeter mit 2:0 führten. Im zweiten Durchgang zeigte die 08-Abwehr mit ihrem glänzenden Torhüter Armbrust eine kompromisslose Vorstellung und ließ keinen Gegentreffer mehr zu, so dass es beim Villinger 2:0-Erfolg blieb. Am Ende der Runde stiegen die Nullachter nach sechs Jahren dennoch aus der Regionalliga ab. Nur eine Saison später erwischte es auch die Reutlinger.

1973/74

Deshalb gab es in der Saison 1973/74 ein Wiedersehen in der Schwarzwald-Bodensee-Liga, das es in sich haben sollte. Die Nullachter waren eine Saison zuvor als souveräner Meister unter dramatischen Umständen (0:1 beim VfR Mannheim) nur knapp am sofortigen Wiederaufstieg gescheitert.

Die neue Spielzeit avancierte dann zu einem Zweikampf um den Titel zwischen den von Anton Rudinski trainierten Villingern und den Reutlingern.

Im November 1973 kam es zum Spitzenspiel im Friedengrund. Vor 3500 Zuschauern entwickelte sich eine hochklassige und umkämpfte Begegnung. Reutlingen führte nach einem „geschenkten“ Elfmeter mit 1:0. Doch 08-Torjäger Marek glich zum 1:1 aus. Wiederum war es ein Strafstoß nach einer Abseitsstellung, der den Gästen die erneute Führung bescherte. Doch die Hausherren zeigten eine tolle Energieleitung. Erst glich Baumanns per Volleyschuss zum 2:2 aus. Neun Minuten vor dem Ende schnappte sich Hollasch den Ball. Er setzte von der Mittellinie zu einem unwiderstehlichen Solo an und vollendete zum umjubelten 3:2-Siegtreffer der Gastgeber.

Das vorentscheidende Rückspiel vier Spieltage vor dem Ende hatte dann ebenfalls Krimiformat. Über 4000 Zuschauer erlebten mit, wie Reutlingen bis zur 77. Minute mit 3:0 führte und sich bereits als Sieger fühlte, ehe dem eingewechselten Strittmatter das 1:3 gelang. Fünf Minuten vor Schluss verwandelte Baumanns einen Strafstoß zum 2:3. Kaum angespielt, kam der Ball zu Baumanns. Dessen flankte setzte wiederum Strittmatter zum 3:3-Endstand ins Netz, der von den Nullachtern frenetisch gefeiert wurde.

Das Wiedersehen

Am Ende hatten die Villinger aufgrund des besseren Torverhältnisses die Nase vorne, wurden Meister und nahmen an der Amateurmeisterschaft teil, da es aufgrund der Neuordnung der Ligen (Einführung der 2. Bundesliga) keine Aufstiegsrunde gab.

Das sollte das letzte Duell vor großer Kulisse der beiden alten Kontrahenten bleiben, die sich dann erst wieder in der Amateuroberliga Baden-Württemberg gegenüberstanden, wo beide seit 2004 wieder im Kampf um Punkte aufeinandertreffen.