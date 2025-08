Oberliga: Die 870 Zuschauer waren an einem regnerischen Freitagabend gespannt, wie die Nullachter nach der Schlammschlacht innerhalb der Chefetage sportlich reagieren.

Fahrig in der Defensive, zu harm- und einfallslos in der Offensive. So lautete die Antwort zur Pause. Kampfstark, dynamisch und torhungrig. Das war die Erkenntnis nach der starken zweiten Hälfte.

Die Personalien

Coach Steffen Breinlinger setzte auf die Startelf, die am Sonntag die Generalprobe gegen die TSG Balingen mit 4:1 gewonnen hatte. Es ging also ohne Neuzugänge los. Ex-Holzhausen-Offensivmann Fabio Pfeifhofer und 08-Talent Arian Bojaj (beide im Urlaub) fehlten.

Bei den von Alexander Strehmel trainierten Reutlingern stürmte Top-Mann Konstantinos Markopoulos von Beginn an. Auch der Ex-Nullachter Leander Vochatzer startete.

Die erste Hälfte

Wie erwartet waren zahlreiche SSV-Fans in den Friedengrund gekommen. Kaum waren die Trommelsticks ausgepackt und die meisten Reutlinger Fahnen ausgerollt, da testete Yannick Spät nach einem Konter das Können von Gästeschlussmann Marcel Binanzer (6.).

Villingen übernahm das Zepter – und leistete sich eine fatale Lücke in der eigenen Hälfte. Ein Pass hatte gereicht und Riccardo Gorgoglione sagte Dankeschön (11.).

Fast hätte 08-Kapitän Nico Tadic (13.) gleich eine Antwort parat gehabt, doch Binanzer war auf dem Posten. Besser war aber die Chance für die zweikampfstarken Gäste nach einem Patzer von 08-Innenverteidiger Fabio Liserra von Leander Vochatzer (16.).

Für den geschlagenen Goalie Andrea Hoxha rettete der Pfosten. Dann reklamierten Hoxha und Co. nach einer Ecke ein Torwartfoul, doch Schiedsrichter Julian Gumz erkannte den umstrittenen Treffer von Markopoulos (20.) an. Die SSV-Anhänger sangen, die FC 08 hatte eine Mammutaufgabe vor sich.

Gabriel Cristilli (26.) sendete per Fernschuss wieder ein Villinger Zeichen. Als Sladan Puseljic Nico Tadic (33.) nur per Notbremse stoppen konnte, gab es glatt Rot. Der folgende Freistoß aus 17 Metern von Marcel Sökler endete in der SSV-Mauer.

Der FC 08, dem in der Offensive das Tempo fehlte, war also eine knappe Stunde in Überzahl. Reutlingen wechselte – und nutzte mit zehn Mann den nächsten Abstimmungsfehler in der wackligen Villinger Defensive ausgerechnet durch den starken Vochatzer (38.) zur 3:0-Führung.

Die zweite Hälfte

08-Coach Steffen Breinlinger wollte mit Leon Albrecht die Wende einleiten. Marcel Sökler sorgte mit seiner ganzen Dynamik und Cleverness durch einen Abstauber nach der zweiten Ecke für neue Hoffnung (48.).

Villingen machte weiter Druck, erhöhte deutlich das Tempo. Völlig frei verpasste Enrico Krieger gegen die nun tiefstehenden und müde wirkenden Reutlinger – zwei Viererketten – nach dem dritten Eckball per Kopf (57.) den Anschlusstreffer. Die 08-Fans jubelten nach einem Sökler-Kopfball bereits, doch Binanzer (60.) brachte noch die Hand ran. Der nächste Kopfball – wieder nach einer Ecke – des Torjägers zappelte aber im Netz (64.). Sökler und Cristilli hatten den verdienten Ausgleich auf dem Fuß, Spät (74.) hätte das 3:3 machen müssen.

Kevin Müller, Gian-Luca Feißt und Matthes Glück kamen. Feißt brauchte keine fünf Minuten, da erzielte der Neuzugang den umjubelten Ausgleich. Villingen drängte sofort auf das 4:3. Den Wahnsinn machte Leon Albrecht (89.) perfekt. Einige SSV-„Fans“ legten sich mit dem Sicherheitsdienst an. Nach einer Unterbrechung war um 20:58 Uhr aber den Heimsieg perfekt. Stehende Ovationen waren die Folge.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Hoxha – Krieger (80. Glück), Busam, Liserra (46. Albrecht), Rinaldi – Cristilli, Pintidis, Tadic (76. Feißt), Derflinger, Y. Spät (76. Müller) – Sökler. SSV Reutlingen: Binanzer – Puseljic, Toth, Meiser (75. Ruzicka), Gorgoglione (37. Hageloch), Markopoulos, Vochatzer (66. Gangloff), Wally, Schaal (90. Schmalz), Plattenhardt, Vogler. Tore: 0:1 Gorgogione (11.), 0:2 Markopoulos (20.), 0:3 Vochatzer (38), 1:3 Sökler (48.). 2:3 Sökler (64.), 3:3 Feißt (82.), 4:3 Albrecht (89.). Schiedsrichter: Julian Gumz (Freiburg). Gelbe Karten: Hoxha/Hageloch, Ruzicka. Rote Karte: -/Puseljic (33., Notbremse).

Zuschauer: 870.