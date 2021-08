1 Der Villinger Jonas Busam (links) – hier gegen FV-Neuzugang Yannick Bato – lieferte eine starke Partie ab. Foto: Bähr

Zwei gute Nachrichten vorneweg: 08-Trainer Marcel Yahyaijan ist wieder gesund, wird das Team am Mittwoch im Pokalspiel beim VfR Hausen betreuen. Kapitän Dragan Ovuka soll am Samstag im Heimspiel gegen Nöttingen sein Comeback feiern.

Der heiße Draht

"Wir wollen bei Dragan keinerlei Risiko eingehen", soll es der Innenverteidiger – so Marcel Yahyaijan – in den nächsten Tagen in Sachen angeschlagenem Sprunggelenk noch etwas langsamer angehen. Gut möglich ist aber, dass Ovuka am Mittwoch am Mengener Weg 8 in Bad Krozingen, dort trägt der Landesligist seine Heimspiele aus, wieder von der Bank aus sein Team anfeuert. So war es auch am Samstag beim 1:1 der Nullachter in Lörrach. "Ich habe das Spiel nicht nur per Livestream verfolgt, sondern war auch mit meinem Trainerteam und eben mit Dragan über das Handy in Kontakt", konnte der Cheftrainer das dritte Oberliga-Match seiner Schützlinge aufgrund einer Erkrankung nicht vor Ort verfolgen.

