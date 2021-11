1 Marcel Yahyaijan hätte am Samstag gerne gespielt. Foto: Kienzler

Ein durch Wilddogs ramponierter Platz verhindert die Partie der Villinger am Samstag im Stadion Brötzinger Tal. Das Spiel soll nun am 24. November steigen.















Gegen 17.30 Uhr vermeldete am Donnerstag fussball.de, dass die Partie der Nullachter in Pforzheim auf den Mittwoch, 24. November (19 Uhr), verlegt wurde. »Mehr weiß ich auch nicht. Aus Pforzheim haben wir noch nichts gehört«, war Marcel Yahyaijan über das spielfreie Wochenende alles andere als amüsiert. »Mit uns hat deshalb auch noch niemand darüber gesprochen, ob für uns der 24. November in Ordnung ist«, weiß der Villinger Coach, dass es an einem Mittwochabend für seine Elf im Stadion Brötzinger Tal noch schwieriger werden könnte. Außerdem ist es fraglich, ob Ende November der ramponierte Rasen in viel besseren Zustand sein wird. -