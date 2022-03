1 Harry Föll vor gleich zwei Wahrzeichen Singapurs: Gardens by the Bay und dem Hotel Marina Bay Sands. Foto: Föll

Ein Nationalspieler des FC 08 Villingen, den es vor dem angesagten Schneefall graut, souveräne Stuttgarter Kickers und offene Vertragsfragen bei Spitzenreiter Freiberg. Das gibt es Neues vor dem 27. Oberliga-Spieltag.















Viel Zeit war nach seinem zweiten Länderspiel für die Philippinen nicht, um noch Singapur zu entdecken. "Immerhin konnte ich mich aber noch ein bisschen mit einem Verwandten in der Stadt umschauen", saß Harry Föll dann aber schon wenige Stunden später im Flieger. Auf dem Rückweg vom heißen Singapur in den frischen Schwarzwald ("Ich habe gelesen, dass es in Villingen wieder schneien soll. Das sind dann ja gut 35 Grad Unterschied. Das muss ich erst einmal begreifen") blickt der Nullachter auch noch einmal auf das 0:2 gegen den Gastgeber. "Ich bin nach so 65 Minuten eingewechselt worden. Leider haben wir lange in Unterzahl gespielt." Nun ist der 24-Jährige gespannt, ob er nach diesen Strapazen am Samstag in Freiberg schon wieder für Coach Marcel Yahyaijan eine Option ist. "Mal schauen", sagt und lacht Föll.

Der Tabellenzweite Stuttgarter Kickers wurde am Mittwochabend im WFV-Pokal-Viertelfinale beim VfL Nagold seiner Favoritenrolle gerecht. Die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal gewann mit 3:0 (3:0) beim Landesligisten.

SGV Freiberg

Spitzenreiter und 08-Gegner SGV Freiberg hat die auslaufenden Verträge von Trainer Evangelos Sbonias und Sportdirektor Christian Werner noch nicht verlängert. Emir Cerkez spielt die ganze Sache herunter: "Wir konzentrieren uns auf das Sportliche und haben die saubere Vereinbarung getroffen, dass wir uns im Mai zusammensetzen", sagt der Präsident des SGV Freiberg.

Sport-Union Neckarsulm

Bei der SU Neckarsulm ist dagegen die Entscheidung in der Trainerfrage gefallen: Walter Thomae wird am Saisonende die Nachfolge von Marcel Busch antreten. Der 55-Jährige war zuletzt Coach bei der SG Sonnenhof Großaspach.

TSG Backnang

Mario Marinic freut sich auf seine Trainertätigkeit beim Verbandsligisten SV Fellbach ab der neuen Saison: "Wir wollen die Mannschaft in den nächsten Jahren kontinuierlich weiterentwickeln und langfristig in der Region wieder eine tragende Rolle spielen", sagt der aktuelle Coach der TSG Backnang.