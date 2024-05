1 Marcel Sökler schreit in Mutschelbach seine Freude raus: Der Villinger Torjäger schaffte einen Hattrick. Foto: Eibner

Der Torjäger erzielt beim souveränen 4:1-Sieg drei Treffer. Comeback von Kapitän Tevfik Ceylan läuft überragend. Villinger rücken bis auf einen Zähler als Zweiter wieder an Oberliga-Spitzenreiter Großaspach heran.









Link kopiert



ATSV Mutschelbach – FC 08 Villingen 1:4 (0:1). Der FC 08 hat mit einer starken Leistung am Donnerstagnachmittag in Mutschelbach gewonnen. Aus einem guten 08-Team ragten Hattrick-Schütze Marcel Sökler und der nach seiner Verletzungspause zurückgekehrte Kapitän Tevfik Ceylan heraus. In der Tabelle rückten die Nullachter (2.63) wieder auf einen Punkt an Tabellenführer Großaspach (1./64) heran.