Die beiden Ex-Profis Nico Hug und Marco Ehmann sind verpflichtet. Marcel Sökler soll den SSV Reutlingen zum Klassenerhalt führen. Es war eine sehr kurzfristige Entscheidung.

Mehr Überraschung geht an diesem 2. Februar nicht: 08-Torjäger Marcel Sökler hat kurz vor dem Ende der Transferfrist seinen Vertrag beim Oberligisten in Villingen aufgelöst und wird ab sofort für den SSV Reutlingen auf Torejagd gehen. Dafür kommt der Ex-Profi Nico Hug, der in Niedereschach gebaut hat und im vergangenen halben Jahr nach einem neuen Engagement im Profibereich suchte. Beim FC 08 hielt sich Nico Hug seit einigen Monaten weiter fit.

Auch die Trainerfrage ist gelöst und ist so überraschend nicht mehr: Es gibt eine interne Regelung mit Matthias Uhing als Cheftrainer bis auf weiteres.

Die offizielle Pressemitteilung des FC 08

Der FC 08 Villingen vermeldet: „Matthias Uhing wird bis auf weiteres Cheftrainer der Oberligamannschaft des FC 08 Villingen. Bereits seit Beginn der Vorbereitung hatte Uhing das Amt interimsweise übernommen – nun haben sich die Verantwortlichen entschieden, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

„Matthias ist ein sehr engagierter und organisierter Trainer – genau das braucht die Mannschaft jetzt nach der schwierigen und durchwachsenen Hinrunde. Wir freuen uns, dass er diese Aufgabe übernimmt und haben volles Vertrauen in seine Arbeit“, erklärt der Geschäftsführer Sport Marcel Yahyaijan.

„Ausschlaggebend war auch das sehr positive Feedback aus der Mannschaft zur bisherigen Vorbereitung. Wir haben keine vorschnelle Entscheidung getroffen, uns Zeit genommen und externe Kandidaten geprüft – am Ende war aber klar: In der aktuellen Situation ist Matthias die sinnvollste Lösung für den FC 08.“

Was Matthias Uhing sagt

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Verantwortlichen und habe große Lust, mit der Mannschaft weiterzuarbeiten. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich den Weg des Vereins mittragen werde – und zwar egal in welcher Funktion“, sagt Matthias Uhing.

Der 53-jährige bringt viel Erfahrung mit, kennt die Mannschaft und das Niveau der Liga sehr gut. Unterstützt wird er künftig von Ralf Hellmer, der vom U21-Team als Co-Trainer zur ersten Mannschaft aufrückt. Im Gegenzug übernimmt Frederick Bruno die alleinige Verantwortung für die U21. Ihm stehen Kevin Vurusic und Bora Ikiz als Co-Trainer zur Seite. Paul Röll, bislang Co-Trainer der U21, wird künftig die U16 als Cheftrainer betreuen.

Matthias Uhing ist bis auf weiteres Cheftrainer des Villinger Oberliga-Teams. Foto: Marc Eich

Nico Hug und Marco Ehmann vepflichtet

Zwei neue Spieler mit höherklassiger Erfahrung kann der FC 08 präsentieren: Mit Marco Ehmann kommt ein 25-jähriger Innenverteidiger, der bereits in der polnischen Ekstraklasa aktiv war und zuletzt vereinslos war.

„Marco hat uns sportlich überzeugt und ist uns finanziell sehr entgegengekommen – nur so war dieser Transfer überhaupt möglich“, erklärt Marcel Yahyaijan. „Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler über diese Saison hinaus.“ Da es sich hier um einen internationalen Transfer handelt, ist die Spielberechtigung bisher noch nicht erteilt worden. Alle Unterlagen wurden jedoch fristgerecht eingereicht, so dass die Freigabe in den kommenden Tagen vorliegen dürfte.“

Zweiter Neuzugang ist Nico Hug (beim SC Freiburg ausgebildet), ein vielseitig einsetzbarer Linksschütze aus Niedereschach. Der 27-Jährige bringt Erfahrung aus der 3. Liga (Hallescher FC) und der Regionalliga Nordost (VSG Altglienicke) mit. „Nico trainiert bereits seit einigen Monaten bei uns mit. Jetzt hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, seinen Wechsel umzusetzen. Er passt sportlich und menschlich hervorragend zu uns“, so Yahyaijan weiter. Seine Spielberechtigung ist bereits erteilt, jedoch laboriert er aktuell noch an einer muskulären Verletzung. Beide Spieler haben zuletzt nicht unter Wettkampfbedingungen gespielt und benötigen noch etwas Zeit. Mit Blick auf den SBFV-Pokal könnten sie aber zu wichtigen Stützen werden.“

Kurzfristige Entscheidung von Marcel Sökler

Kurz vor Ende der Transferperiode verlässt Stürmer Marcel Sökler den FC 08 Villingen in Richtung SSV Reutlingen. Die abstiegsbedrohten Reutlinger reagieren damit auf die langfristigen Verletzunger ihrer Top-Offensivspieler Konstantinos Markopoulos und Jonas Meiser. Sökler erhält an der Kreuzeiche einen Vetrag über anderthalb Jahre.

„Marcel ist an diesem Sonntagabend auf uns zugekommen und bat darum, sofort wechseln zu dürfen. Wir hätten ihn sehr gerne gehalten – aber finanziell wäre es für uns unmöglich gewesen, ihm im Sommer ein vergleichbares Angebot zu machen“, erklärt FC 08-Vorstand Dominik Falk. „Da wir auch für die Restsaison finanzielle Einsparungen vornehmen müssen, haben wir uns entschieden, dem Wechselwunsch zuzustimmen.“ Vorstand Frederick Bruno ergänzt: „Wir danken Marcel für seinen herausragenden Einsatz beim FC 08 und wünschen ihm in Reutlingen alles Gute.“