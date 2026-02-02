Die beiden Ex-Profis Nico Hug und Marco Ehmann sind verpflichtet. Marcel Sökler soll den SSV Reutlingen zum Klassenerhalt führen. Es war eine sehr kurzfristige Entscheidung.
Mehr Überraschung geht an diesem 2. Februar nicht: 08-Torjäger Marcel Sökler hat kurz vor dem Ende der Transferfrist seinen Vertrag beim Oberligisten in Villingen aufgelöst und wird ab sofort für den SSV Reutlingen auf Torejagd gehen. Dafür kommt der Ex-Profi Nico Hug, der in Niedereschach gebaut hat und im vergangenen halben Jahr nach einem neuen Engagement im Profibereich suchte. Beim FC 08 hielt sich Nico Hug seit einigen Monaten weiter fit.