So geht es nach Komornicki-Rücktritt weiter – Sportvorstand spricht Klartext

1 Was für ein Tor, was für ein Jubel: Tim Zölle (rechts) kann sein Glück kaum fassen. Foto: Roland Sigwart

Der Tag nach dem denkwürdigen 3:2 des FC 08 gegen Bietigheim. Ryszard Komoricki meldet sich per WhatsApp, Sportvorstand Denis Stogiannidis hat klare Erwartungen.









„Ich kann nur sagen, dass der Grund, warum ich gekündigt habe, nicht die sportliche Situation war“, schreibt Ryszard Komoricki am Sonntagmittag. Denis Stogiannidis betont wenig später: „Ryszard ist ein super Mensch. Und in Sachen Fußball ist er nicht nur ein Fachmann, sondern für mich ein Professor.“ Auch die Spieler sagen nur Gutes über den Ex-Nationalspieler Polens, der alle seine vier Pflichtspiele mit den Nullachtern gewonnen (19:0 Tore) hat. Am Freitagabend hatte sich Komoricki von der Mannschaft verabschiedet, wenig später um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Versprechungen seien wohl nicht eingehalten worden, heißt es im Umfeld der Nullachter. Dort wird dieser Meinung aber auch rigoros widersprochen.