1 Spielführer Tevfik Ceylan bejubelt kurz vor der Pause die wichtige 2:0-Führung. Foto: Marc Eich

Sonntagvormittag: Reiner Scheu ruft mit einigen Sorgenfalten seine Mitteilungen ab. Der Coach des FC 08 Villingen hat nach dem überzeugenden 4:0-Derbysieg gegen Rielasingen – und vor dem Pokal-Halbfinale in Lahr – gute und schlechte Nachrichten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mit Leon Albrecht (Oberschenkel), Ergi Alihoxha (Fußverletzung), Georgios Pintidis (Sprunggelenk) und Dennis Klose (Oberschenkel) musste gleich ein Quartett den Villinger Kunstrasen am Samstag vorzeitig verletzt verlassen. „Dennis, Jorgo (Pintidis) und Ergi geht es etwas besser. Dies bedeutet aber nicht, dass alle am Mittwoch in Lahr spielen können. Von Leon habe ich noch nichts gehört“, hofft Reiner Scheu, dass beim Verbandsligisten zumindest Klose und Alihoxha ihr Können zeigen werden.