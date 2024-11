FC 08 Villingen – SGV Freiberg: Marcel Sökler redet Klartext – ein Trainer kritisiert den Schiedsrichter heftig

1 Die Nullachter – hier Ivo Colic (Nummer 21) – waren nach dem 2:4 gegen Freiberg sichtlich frustriert. Foto: Marc Eich

Der FC 08 Villingen verlor am Samstag am 15. Regionalliga-Spieltag gegen den SGV Freiberg mit 2:4. Damit belegt der Aufsteiger nun den vorletzten Rang. Die Oberliga-U21 kassierte beim SSV Reutlingen eine 1:2-Niederlage. Das sind die ersten Stimmen.









Für Marcel Sökler war es am Samstag „ein besonderes Spiel“. Der 08-Stürmer hat einen Großteil seiner Karriere beim SGV Freiberg verbracht. Nach der Partie gegen seine ehemaligen Teamkollegen meinte der Villinger Angreifer: „Wenn nicht alle bei 100 Prozent sind, dann wird es schwierig in dieser Liga“. Das ist am Ende auch eine Frage der Qualität.“ So könne es nicht weitergehen, man würde zum Beispiel viel zu einfache Gegentore kassieren.