1 Die SG Sonnenhof Großaspach zeigte am Freitagabend beim Verfolger 1. CfR Pforzheim beim 3:0 eine starke Leistung. Foto: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Villingens härtester Titelkonkurrent siegt am Freitagabend in Pforzheim mit 3:0. Der FC 08 kann am Samstag die SG wieder überholen. Fanbase bei den Nullachtern soll mit neuem Leben gefüllt werden.









Die SG Sonnenhof Großaspach (1./53) hat am Freitagabend vor 1565 Zuschauern mit einem souveränen 3:0-Sieg beim 1. CfR Pforzheim vorübergehend die Tabellenführung in der Oberliga wieder übernommen. Der FC 08 Villingen (2./51) kann sich aber am Samstagnachmittag mit einem Heimerfolg gegen den TSV Essingen den ersten Platz zurückerobern. Die Spannung steigt in der Oberliga, dies gerade auch vor dem Top-Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) in Villingen, wenn die Nullachter dann Großaspach empfangen.