1 1:0-Torschütze Mokhtar Boulachab (links) im Kopfballduell mit dem Backnanger Thomas Doser. Foto: Eibner/Schüller

Der FC 08 Villingen hat unter Coach Reiner Scheu seine Erfolgsserie fortgesetzt. Am Samstagnachmittag brachte der Oberligist ein 3:3 (1:1) von der von Mario Klotz trainierten TSG Backnang mit in den Friedengrund zurück.









Klar – für Mario Klotz und Reiner Scheu war es ein besonderes Spiel im Etzwiesenstadion. Und dies nicht nur, weil der TSG-Coach als damaliger 08-Spieler unter Trainer Scheu im Jahr 2009 den SBFV-Pokal gewann. „Wir brauchen einfach die drei Punkte“, verwies der frühere Villinger Stürmer vielmehr im Vorfeld des 26. Oberliga-Spieltages auf die Tabelle. Backnang stand (und steht) als Tabellendrittletzter im Kampf um den Klassenerhalt gehörig unter Zugzwang. „Für uns besteht die große Chance, uns mit einem Sieg weiter von der direkten Konkurrenz abzusetzen“, hat Reiner Scheu den vorzeitigen Ligaverbleib im Blick.

Die Personalien

Reiner Scheu freute sich über die Rückkehr von Georgios Pintidis in die Startelf. Nico Tadic hatte seine muskulären Probleme überwunden. Im Vergleich zum 2:1 am Mittwochabend beim Pokal-Finaleinzug in Lahr mussten Frederick Bruno (Oberschenkel/„Es ging schon in Lahr schwer“) und der leicht kränkelnde Tevfik Ceylan (Bank) passen. Zudem fehlten – wie erwartet – Torwart Dennis Klose und Maxime Foulon. Neben Pintidis rückte auch Matthias Stüber in die Anfangsformation. Bei Backnang kehrte Marcel Knauss ins Gehäuse zurück.

Die erste Halbzeit

Nach einer freundschaftlichen Umarmung der beiden Trainer und „Fight for your rights“ der Beastie Boys übernahm Mokhtar Boulachab die offensive Mittelfeldrolle von Spielführer Tevfik Ceylan. Idyllisches Stadion, aber schlechter Rasen: Spielaufbau der feinen Art war an der Etzwiese weniger gefragt. Eigentlich - denn nach einer schönen Kombination über Ibrahima Diakité, Leon Albrecht und Kapitän Nico Tadic setzte Mokhtar Boulachab (16.) seine persönliche Erfolgsserie fort. Das 1:0 war der vierte Treffer in den letzten drei Oberliga-Spielen der Villinger Nummer 26. Gegen die stabile Defensive der Nullachter fanden die kämpferisch guten Backnanger auch in der Folge kaum eine Lücke. Dagegen hatte Torjäger Diakité (28.) nach Tadic-Steckpass das 2:0 auf dem Fuß. Im Gegenzug verhinderte 08-Keeper Kevin Ehmann per Fußreflex den Ausgleich durch Flavio Santoro. Dann rächte sich, dass Fabio Liserra (43.) nach einem Freistoß von Ergi Alihoxha einen Schritt zu spät kam, denn nach der dritten Ecke der TSG köpfte Marco Rienhardt (44.) zum 1:1 ein. Kurz danach rettete Ehmann gegen Mert Tesdelen.

Die zweite Halbzeit

Ohne personelle Veränderungen begannen die zweiten 45 Minuten. Torjäger Diakité (55.) verpasste nach Albrecht-Vorlage aus kürzester Distanz die 2:1-Führung der spielerisch besseren Gäste. Nach 64 Minuten kam Tevfik Ceylan für Mokhtar Boulachab. 120 Sekunden später brachten die Villinger den Ball nicht geklärt: Jannik Dannhäußer sagte Dankeschön. Kurz danach ersetzte Stürmer Samet Yilmaz den angeschlagenen Jonas Busam. Der starke Ehmann (72.) war es, der seine Farben mit einer Rettungstat im Spiel hielt. Reiner Scheu zog seine letzte Karte: Dominik Emminger kam, schüttelte sich und legte auf Diakité ab, der mit seinem 14. Saisontreffer ausglich. Der FC 08 hatte dann Glück, dass der gute Matthias Stüber nach einem Missverständnis kurz vor der Linie klärte. Zwei Einwechselspieler ließen dann die Nullachter jubeln: Yilmaz steckte auf Emminger durch, der in der 86. Minute eiskalt das 3:2 markierte. In der Nachspielzeit drückte Niklas Benkeser das Leder zum 3:3 über die Linie. „Am Ende war das Remis gerecht“, meinte Emminger.

Die schnellen Stimmen

Reiner Scheu betonte nach dem intensiven Spiel: „Insgesamt haben beide Mannschaften einen Punkt verdient. Ich bin froh über die gute Leistung meiner Mannschaft.“ Mario Klotz sagte: „Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein, haben uns viele Chancen herausgearbeitet.“

Die Statistik

TSG Backnang: Knauss – Sadler, Tichy, Doser, Dannhäußer – Geldner, Gleißner – Mollo (70. Kalafatis), Santoro (53. Benkeser), Tasdelen – Rienhardt (76. Kuchler).

FC 08 Villingen: Ehmann – Busam (68. Yilmaz), Stüber, Liserra (51. Zölle)– Brändle, Tadic, Pintidis, Albrecht – Alihoxha (78. Emminger), Boulachab (64. Ceylan) – Diakité.

Tore: 0:1 Boulachab (16.), 1:1 Rienhardt (44.), 2:1 Dannhäußer (66.), 2:2 Diakité (78.), 2:3 Emminger (86.), 3:3 Benkeser (90. +3). Schiedsrichter: Marc List (Mochenwangen).Gelbe Karten: Tasdelen, Tichy/Liserra, Busam, Ehmann.Zuschauer: 200.