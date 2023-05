1 Außenbahnspezialist Leon Albrecht plagt sich mit Problemen am Sprunggelenk herum. Foto: Eibner-Pressefoto

In Sachen Stadionrasen ist vor dem Oberliga-Heimspiel des FC Villingen gegen die SG Sonnenhof Großaspach (Samstag, 14 Uhr) alles im grünen Bereich, doch bei Reiner Scheu herrscht Alarmstufe Rot. Auch mit Blick auf das SBFV-Pokalfinale macht sich der 08-Coach „sehr große Sorgen“.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Nein– zufrieden sieht der 68-Jährige an diesem Donnerstagvormittag nicht aus. „Wir pfeifen in Sachen Personal aus dem letzten Loch. Die Situation hat sich seit dem letzten Spiel in Oberachern nicht verbessert“, zählt Scheu die derzeit angeschlagenen und verletzten Spieler auf. „Frederick Bruno hat einen verschleppten Muskelfaserriss, Nico Tadic ein dickes Knie, Leon Albrecht ein dickes Sprunggelenk und Fabian Liserra hat sich zuletzt nur durchgeschleppt, braucht dringend eine Pause“, verweist der Fußballlehrer zudem noch auf Jonas Brändle, der erst jüngst am Kreuzband operiert wurde.