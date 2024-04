1 SBFV-Rekordpokalsieger FC Villingen will – wie zuletzt 2021 – am 25. Mai den Cup in die Höhe stemmen. Noch aber steht das Halbfinale in Teningen an. Der SC Lahr steht dagegen schon im Finale. Foto: Sigwart

Was für eine Überraschung! Verbandsligist SC Lahr fertigte im SBFV-Pokal-Halbfinale den Titelverteidiger und Oberligisten SV Oberachern mit 5:0 ab. Sollte der FC 08 Villingen am kommenden Mittwoch (17.45 Uhr) die Hürde FC Teningen (Verbandsliga) überspringen, ist er im Finale der klare Favorit.









Das südbadische Endspiel findet am 25. Mai im Rahmen des „Finaltages der Amateure“ statt. Der SBFV-Sieger darf sich nicht nur über den Cup freuen, sondern auch über die Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals. In der laufenden Saison 2023/24 wurde dies vom DFB mit 215 600 Euro honoriert.