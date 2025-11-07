FC 08 Villingen SBFV Pokal: Schweizer Nationalspielerin spielt Losfee für die Nullachter

1 Um diese begehrte südbadische Pokaltrophäe geht es. Foto: Eibner Am Montag wird in Freiburg das Pokal-Viertelfinale der Herren und Frauen ausgelost. Die Spiele der Herren sind für 26. April 2026 terminiert. Auch die SG Marbach ist noch dabei.







SBFV-POKAL Die Runde der letzten Acht: Am kommenden Montag, 10. November, werden die Viertelfinal-Paarungen im SBFV-Rothaus-Pokal der Frauen und Männer ausgelost. Schauplatz ist das Freiburger Dreisamstadion. Die Ziehung der Begegnungen erfolgt um 17 Uhr in der stadioneigenen Lounge vor dem Bundesliga-Spiel der SC-Frauen gegen Bayer Leverkusen.