FC 08 Villingen SBFV Pokal: Schweizer Nationalspielerin spielt Losfee für die Nullachter
1
Um diese begehrte südbadische Pokaltrophäe geht es. Foto: Eibner

Am Montag wird in Freiburg das Pokal-Viertelfinale der Herren und Frauen ausgelost. Die Spiele der Herren sind für 26. April 2026 terminiert. Auch die SG Marbach ist noch dabei.

SBFV-POKAL Die Runde der letzten Acht: Am kommenden Montag, 10. November, werden die Viertelfinal-Paarungen im SBFV-Rothaus-Pokal der Frauen und Männer ausgelost. Schauplatz ist das Freiburger Dreisamstadion. Die Ziehung der Begegnungen erfolgt um 17 Uhr in der stadioneigenen Lounge vor dem Bundesliga-Spiel der SC-Frauen gegen Bayer Leverkusen.

 

Als Losfee fungiert mit Julia Stierli eine Schweizer Nationalspielerin, die beim SC Freiburg unter Vertrag steht. Die Auslosung wird am Montag live ab 17 Uhr über den YouTube-Kanal des Südbadischen Fußballverbands gestreamt.

Wer noch in den Lostöpfen ist

Die Herren-Teams im Lostopf:FC 08 Villingen, FC Teningen, SC Lahr, Bahlinger SC, FC Radolfzell, FC Denzlingen, Sv Türk Singen und SV Laufenburg.

Damen-Teams: SG Marbach, FC Freiburg-St. Georgen, Hegauer FV, SC Konstanz-Wollmatingen, Zeller FV, Freiburg-Zähringen/ESV Freiburg, SG Ebnet-Kappel/SG Ma,Fri,Ka und SV Deggenhausertal/SV Gottenheim.

Die Viertelfinalspiele sind für die Herren auf 5. April 2026 angesetzt – für die Frauen auf 1. März.

 