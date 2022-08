1 30. Minute: Samet Yilmaz bejubelt die 1:0-Führung des FC 08 bei der SG Dettingen-Dingelsdorf. Foto: Eibner/Peter Pisa

Der FC Villingen ist am Mittwochabend der Favoritenrolle gerecht geworden. Die Nullachter zogen mit einem 5:0 (2:0)-Sieg beim Landesligisten SG Dettingen-Dingelsdorf locker in das SBFV-Pokal-Viertelfinale ein.















Link kopiert

Marcel Yahyaijan hatte seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 1:0 in Neckarsulm auf gleich sechs Positionen verändert. Für den gesperrten Mauro Chiurazzi durfte Frederick Bruno in der defensiven Dreierkette neben Jonas Busam und Kapitän Dragan Ovuka ran. Dazu konnten Mokhtar Boulachab, Tevfik Ceylan, Georgios Pintidis und Jonas Brändle von Beginn an ihr Können zeigen. Matthias Stüber, Dauerläufer Leon Albrecht, Ryan Hertrich und Ergi Alihoxha konnten sich erst einmal auf der Bank zurücklehnen. Dagegen war nicht geplant, dass Ibrahima Diakité eine Pause bekommt. Doch der Villinger Torjäger verletzte sich während des Aufwärmprogramms, wollte mit Blick auf die kommenden Aufgaben kein Risiko eingehen. Der Franzose wurde durch Youngster Samet Yilmaz ersetzt.

Die erste Halbzeit

Gegen eine vom Ex-Nullachter David D’Incau – wie erwartet – sehr defensiv eingestellte Dettinger Mannschaft taten sich die Villinger in der Anfangsphase schwer. Immer wieder sorgten kleinere Fouls dafür, dass zunächst kein Spielfluss aufkam.

Es dauerte an der Allensbacher Straße 43 immerhin 23 Minuten, bis die rund 300 Zuschauer die erste Chance des Oberligisten durch Maxime Foulon sahen. Doch SG-Torwart Luca Schmid musste nicht eingreifen. Nach der Trinkpause erhöhte der südbadische Rekordpokalsieger den Druck. Dies wurde belohnt. Nach einer schönen Vorarbeit von Teyfik Ceylan und Mokhtar Boulachab sorgte Samet Yilmaz für das wichtige 1:0. Die Nullachter wollten gleich nachlegen, erspielten sich durch Erich Sautner (35.) und Frederick Bruno (38.) weitere Chancen. Fünf Minuten vor der Halbzeit jubelte dann Maxime Foulon. Yilmaz hatte seinem Sturmkollegen aufgelegt. Kurz vor der Pause verpasste Kapitän Dragan Ovuka knapp die 3:0-Führung der nun klar spielbestimmenden Villinger.

Die zweite Halbzeit

Die zweiten 45 Minuten begannen mit einem Schuss des agilen Ceylan (48.). Zwei Zeigerumdrehungen später war Luca Schmid nach einem Hammer des Ex-Bräunlingers aus 25 Metern dann chancenlos. Das "Schaulaufen" des Oberligisten begann – inklusive zahlreichen Wechseln. Nach einem Pfosten-Kopfball von Foulon (61.) erhöhte der starke Yilmaz (74., 89.) noch auf 5:0. Dabei blieb es. Torwart Dennis Klose hatte übrigens am Mittwochabend keine einzige Parade zeigen müssen.

Weiter geht es für den FC 08 am Samstag (14 Uhr) mit einem Oberliga-Heimspiel gegen den FC Nöttingen.

Die Statistik

SG Dettingen-Dingelsdorf: Schmid – Skusa, Kowalski (63. D. Berg), Muffler, Klökler (70. Messmer), Levent (16. J. Berg), Raff, Schairer, Stadelhofer, Haug, Szenk.FC 08 Villingen: Klose – Ovuka (53. Stüber), Busam, Bruno – Boulachab (65. Liserra), Pintidis, Ceylan (73. Hertrich), Alihoxha, Sautner (60. Albrecht) – Diakité, Foulon.

Tore: 0:1 Yilmaz (30), 0:2 Foulon (40.), 0:3 Ceylan (50.), 0:4 Yilmaz (74.), 0:5 Yilmaz.

Schiedsrichter: Mathias Heilig (Erzingen).

Gelbe Karten: Schairer, Muffler, Klökler, Stadelhofer/.

Zuschauer: 300.

Offenburg stolpert, Bahlingen weiter

Nicht nur der FC 08 Villingen wurde im Achtelfinale der Favoritenrolle gerecht. Auch Regionalligist Bahlingen steht im Viertelfinale, das am 25./26. Februar 2023 ausgetragen werden soll. Dagegen kam für Oberligist Offenburg nach einer 1:3-Schlappe in Öhingen am Mittwochabend das überraschende Aus.