1 Der Villinger Mauro Chiurazzi (links) kämpft mit Cemal Durmus vom SV Oberachern um den Ball. Foto: Michael Kienzler

FC 08 Villingen – SV Oberachern 1:2 (0:1). Am Aschermittwoch ist in Sachen SBFV-Pokal alles vorbei – auch für den FC 08 Villingen. Die Mission Titelverteidigung ist für die Nullachter beendet.















"Für einen Sieg müssen wir gegen eine Mannschaft, die vor allem über den Teamspirit, die Laufbereitschaft und den Kampfgeist kommt, voll dagegenhalten", hatte 08-Trainer Marcel Yahyaijan einen sehr defensiv eingestellten Oberliga-Kontrahenten erwartet. "Wir wollen unser Pressing durchziehen, werden aber wohl etwas tiefer als sonst stehen", sah FV-Coach Fabian Himmel seine Mannen aufgrund von Personalproblemen im Vorfeld als krasser Außenseiter an.

Zwei Veränderungen in der Startelf

Marcel Yahyaijan stellte seine Startelf im Vergleich zum jüngsten 7:1-Kantersieg gegen Lörrach/Brombach auf zwei Positionen um. Der am Samstag ausgefallene Daniel Wehrle hatte seine Adduktorenprobleme überwunden, zudem rückte Lhadji Badiane in die Startelf. Dafür mussten Kamran Yahyaijan und Harry Föll zunächst auf der Bank Platz nehmen. Gästetrainer Fabian Himmel ("Ich bin froh, wenn wir in Villingen zwölf, 13 Feldspieler zusammenbekommen") hatte immerhin 16 Spieler – darunter zwei Keeper – in den Friedengrund mitgebracht.

Die erste Halbzeit

Auf dem dortigen Kunstrasen sahen die 250 Zuschauer unter Flutlicht von Beginn an hohes Pressing, viel Ballbesitz und geschickte Spielverlagerung: Die Villinger dominierten in der Anfangsphase das Geschehen. Pech war für die Nullachter, dass ein Freistoß aus 28 Metern von Erich Sautner (11.) knapp am Tor der Gäste vorbeizischte.

Dann aus dem Nichts der Rückschlag: Frederick Bruno bekam im Villinger Strafraum den Ball unglücklich an die Hand, der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Cemal Durmus (18.) schnappte sich den Ball und brachte die Ortenauer mit dem ersten Torschuss überraschend mit 1:0 in Führung.

Ein Wirkungstreffer? Auf jeden Fall wurde Oberachern mutiger. Mohammed Ambri testete das Können von 08-Torwart Henning Schwenk (22.). Villingen hatte nun sichtlich Mühe, gegen – wie erwartet – körperlich starke Gäste wieder ins Spiel zu kommen.

Das Villinger Offensivspiel blieb auch bis zur Pause ein laues Lüftchen, dagegen hätte Nico Huber (42.) die aggressiveren Gäste fast noch mit 2:0 in Führung gebracht.

Die zweite Halbzeit

Kurz nach dem Seitenwechsel reagierte 08-Trainer Marcel Yahyaijan, brachte nach 53 Minuten Leon Albrecht und Kamran Yahyaijan für Tevfik Ceylan und Nico Tadic. Doch die Wende bleib aus, Villingen fand einfach nicht in der Offensive ins Spiel. Als Schwenk eine scharfe Direktabnahme von Marvin Ludwig nur nach vorne abwehren konnte, drückte Noah Zwick (60.) das Leder zum durchaus verdienten 2:0 über die Linie.

Thomas Kunz kam in der 65. Minute für den bis dahin ungefährlichen Lhadji Badiane. Die Nullachter mühten sich, doch offensive Lösungen blieben gegen clevere Gäste weiter Mangelware. Ein Schuss von Sautner (72.) wurde geblockt, ein Kopfball von Kunz (75.) ging vorbei.

Mit einem Kopfballtreffer sorgte Mauro Chiurazzi (82.) aber für neue Hoffnung. Villingen versuchte noch einmal alles, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Um genau 20.59 Uhr war ausgerechnet am Aschermittwoch die Mission Titeverteidigung vorbei.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Schwenk – Chiurazzi, Ovuka, Bruno – Wehrle, Boulachab, N. Tadic (53. Albrecht), Ceylan (53. Yahyaijan), Sautner – Badiane (65. Kunz), Diakité.

SV Oberachern: Redl – Fritz (83. Dietrich), Zwick, Güzelcoban, Leberer – Durmus (88. Schopf), Ambri (76. Gueddin), Springmann, Ludwig – Huber, Barnick.

Tore: 0:1 Durmus (18./Handelfmeter), 0:2 Zwick (60.), 1:2 Chiurazzi (82.).

Zuschauer: 250.