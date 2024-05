1 Die Villinger B-Junioren freuen sich riesig auf das SBFV-Pokalfinale gegen den SC Freiburg am Donnerstag im Friedengrund. Foto: Michael Kienzler

Der Verbandsliga-Meister will am Donnerstag (16 Uhr) den Bundesligisten SC Freiburg ärgern. Die DJK Villingen ist Gastgeber. Insgesamt laufen fünf SBFV-Pokal-Endspiele.









Ein großer Tag erwartet die B-Junioren des FC 08 Villingen am Donnerstag (16 Uhr) im Rahmen des SBFV-Pokalfinaltages bei der DJK Villingen. Ab 16 Uhr geht es gegen den Bundesligisten SC Freiburg. In der Außenseiterrolle wollen die jungen Nullachter um Coach Mike Duffner für eine Überraschung sorgen. Schaffen sie das Double in dieser Saison?