FC 08 Villingen SBFV-Pokal: Ein fehlendes Quartett und ein 5-Millionen-Mann

1 Sechser Georgios Pintidis fehlt in Hausen aus beruflichen Gründen. Foto: Eibner/Sippel

5:1 beim FC Gutmadingen, 4:2 beim FV Möhringen – nach zwei Landesligisten will Regionalligist FC 08 Villingen am Mittwoch (17 Uhr) nun die Pokalhürde VfR Hausen überspringen. Der Verbandsligist hätte das Achtelfinale gerne später ausgetragen.









Wenn der Titelverteidiger und südbadische Rekordpokalsieger beim Verbandsligazehnten auf der Sportanlage an der Möhlin (Am Mengener Weg 8, Bad Krozingen-Hausen) aufkreuzt, dann sind die Rollen klar verteilt. „Wir wollen wieder den Pokal gewinnen“, betont 08-Coach Mario Klotz am Dienstag beim Achtelfinale um den SBFV-Pokal.