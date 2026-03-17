FC 08 Villingen SBFV Pokal: Als das Duffner-Team den großen Sportclub aus dem Viertelfinale wirft

Die Villinger Mannschaft erinnert sich noch an den 17. April 2025. An diesem Mittwoch soll es für die 08-A-Junioren mit Coup Nummer zwei gegen den SC Freiburg klappen.

SBFV Pokal A-Junioren, Viertelfinale: FC 08 Villingen – SC Freiburg (Mittwoch, 18.30 Uhr, Kunstrasen). Die Vorfreude beim Villinger Verbandsligisten vor dem Duell mit „Goliath“ ist riesengroß. „Die Jungs können es kaum erwarten. Wenn wir dann noch vor vielleicht einer großen Zuschauerkulisse spielen, wird es ein toller Abend“, blickt 08-Coach Mike Duffner auf die Viertelfinal-Partie gegen den U19-Bundesligisten aus Freiburg, der in seiner Gruppe D aktuell Fünfter ist.

Die 08-A-Junioren nehmen die Erinnerungen an den 17. April 2025 als große Motivation mit ins Spiel. Vor knapp einem Jahr spielten viele Talente noch bei den B-Junioren der Nullachter. Mike Duffner war ihr Trainer.

Im SBFV-Pokal- Viertelfinale besiegten seine Jungs – ebenfalls im Viertelfinale – den SC Freiburg vor 500 Zuschauern mit 1:0. Bilal Kapke, der am Mittwoch wieder um Villinger Kader zählt, erzielte den Treffer des Tages. Der Coup passierte auf dem Friedengrund-Kunstrasen. Klar, dass die A-Junioren dort unbedingt auch wieder gegen den Sportlcub antreten wollen.

Mike Duffner hat seine Strategie gegen das Bundesliga-Team schon fixiert: „Es bringt nichts, wenn wir uns gegen Freiburg nur auf die Defensive konzentrieren und uns lediglich hinten reinstellen. Nein, wir wollen mutig mitspielen. Das können wir auch.“

Auf ihrer starken zweiten Halbzeit zuletzt im Verbandsliga-Duell gegen die SG Durbachtal (4:1) wollen die Nullachter gegen den SC Freiburg aufbauen.