FC 08 Villingen SBFV Pokal: Als das Duffner-Team den großen Sportclub aus dem Viertelfinale wirft

Die Villinger Mannschaft erinnert sich noch an den 17. April 2025. An diesem Mittwoch soll es für die 08-A-Junioren mit Coup Nummer zwei gegen den SC Freiburg klappen.
SBFV Pokal A-Junioren, Viertelfinale: FC 08 Villingen – SC Freiburg (Mittwoch, 18.30 Uhr, Kunstrasen). Die Vorfreude beim Villinger Verbandsligisten vor dem Duell mit „Goliath“ ist riesengroß. „Die Jungs können es kaum erwarten. Wenn wir dann noch vor vielleicht einer großen Zuschauerkulisse spielen, wird es ein toller Abend“, blickt 08-Coach Mike Duffner auf die Viertelfinal-Partie gegen den U19-Bundesligisten aus Freiburg, der in seiner Gruppe D aktuell Fünfter ist.