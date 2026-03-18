FC 08 Villingen SBFV Pokal: A-Junioren verlangen dem SC Freiburg im Viertelfinale alles ab

Erst in der Nachspielzeit fällt die 3:2-Entscheidung vor 350 Zuschauern zugunsten des Sportclubs. 08-Coach Mike Duffner ist stolz auf sein Team.

SBFV Pokal, A-Junioren, Viertelfinale: FC 08 Villingen – SC Freiburg 2:3 (1:1). Was für ein großartiger Abend für den Villinger Nachwuchs“ Die Verbandsliga-A-Junioren zeigten als Außenseiter eine starke Leistung, die mit dem Besuch von 350 Zuschauern auch entsprechend honoriert wurde. Fast hätten es die Nullachter in die Verlängerung geschafft. In der fünften Minute der Nachspielzeit markierte am Ende SC-Spieler Kimi Baur die 3:2-Entscheidung.

Der Spielverlauf Die Freiburger waren personell mit voller Kapelle angereist. Auf dem Villinger Kunstrasen lief auch Junioren-Nationalspieler Jannik Veit beim Sportclub auf.

Der FC 08 erwischte mit dem 1:0 von Marko Knezevic nach elf Minuten einen Traumstart. In der Folgephase hielten die Gastgeber sehr gut mit. Vier Minuten vor der Pause kassierten sie unglücklich per Eigentor das 1:1.

In der 59. Minute ging der SC Freiburg mit dem 2:1 von Osagie Okungbowa in Führung. Der FC 08 steckte nicht auf, biss sich weiter in das Spiel rein, agierte mutig und schaffte mit einem sehenswerten Kopfballtreffer von Blendi Hoxha in der 63. Minute schnell den 2:2-Ausgleich. In der letzten halben Stunde besaßen beide Teams gute Chancen. In der fünften Minute der Nachspielzeit kamen die Gäste durch einen relativ harmlosen Schuss durch Kimi Baur zum 3:2-Sieg.

Das sagt Mike Duffner

Der 08-Coach zeigte sich stolz auf sein Team: „Es war toll mitanzusehen, wie unsere Jungs bei dieser sehr anspruchsvollen Aufgabe über sich hinausgewachsen sind. Man hat heute bei diesem Top-Gegner gesehen, was für ein Potenzial wir individuell haben. Es war ein großes Erlebnis für uns alle. Mir hat auch gefallen, wie mutig wir diese Herausforderung angenommen haben. Das 2:3 am Ende war mit diesem Kullerball sehr unglücklich. Aus diesem Pokalspiel nehmen wir sehr viel neue Energie für unsere Restsaison in der Verbandsliga mit.“