FC 08 Villingen SBFV Pokal: A-Junioren verlangen dem SC Freiburg im Viertelfinale alles ab

Erst in der Nachspielzeit fällt die 3:2-Entscheidung vor 350 Zuschauern zugunsten des Sportclubs. 08-Coach Mike Duffner ist stolz auf sein Team.
SBFV Pokal, A-Junioren, Viertelfinale: FC 08 Villingen – SC Freiburg 2:3 (1:1). Was für ein großartiger Abend für den Villinger Nachwuchs“ Die Verbandsliga-A-Junioren zeigten als Außenseiter eine starke Leistung, die mit dem Besuch von 350 Zuschauern auch entsprechend honoriert wurde. Fast hätten es die Nullachter in die Verlängerung geschafft. In der fünften Minute der Nachspielzeit markierte am Ende SC-Spieler Kimi Baur die 3:2-Entscheidung.