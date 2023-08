1 70. Minute: Dominik Salz (Nummer 7) verwandelt eiskalt den Elfer zum 3:1 der Großaspcher. Foto: Eibner/Baur

Das Top-Spiel verloren, wichtige Erkenntnisse gewonnen: Villingen gibt nie auf, zieht beim Oberliga-Gipfeltreffen in Großaspach aber mit 2:4 den Kürzeren. Dies liegt auch an einem ganz besonderen Torjäger-Duell.









36 Jahre, nun 118 Oberliga-Tore vs. 32 Jahre, weiter 102 Oberliga-Tore – die „nur“ 558 Zuschauer sahen in der Aspacher WIRmachenDRUCK Arena am Samstagnachmittag auch das Aufeinandertreffen der wohl besten Torjäger der höchsten Fußball-Amateurklasse Baden-Württembergs. Kein Wunder, dass dieses Duell am Ende mitentscheidend war. Dominik Salz schnürte gegen seinen früheren Freiberger Teamkollegen einen Dreierpack (44., 70./Handelfer, 71.), Marcel Sökler – zunächst auf der Zehn hinter Nico Rodewald spielend – ging im Spitzenspiel der beiden zuvor einzigen Oberliga-Teams mit einer blütenweißen Weste leer aus. „Dabei hatte er durchaus einige Chancen“, spricht 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis am Sonntag aber von einem „insgesamt verdienten Sieg der Großaspacher, der aber vielleicht ein Tor zu hoch ausfiel“.