FC 08 Villingen Saison 2026/27: Nullachter messen sich mit den Stuttgarter Kickers, Reutlinger Wechselspiele
1
In der Saison 2024/25 trafen die Kickers und die Nullachter zuletzt in der Regionalliga aufeinander. Foto: Marc Eich

Testspielknaller: Oberligist FC 08 Villingen trifft in der Vorbereitung auf die Stuttgarter Kickers. Unterdessen schlagen Liga-Kontrahenten auf dem Transfermarkt zu.

Oberliga: „Das ist richtig“, bestätigt 08-Sport-Geschäftsführer Marcel Yahyaijan, dass die Nullachter am Samstag, 18. Juli (16 Uhr), ein Testspiel gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers auf dem Sportgelände des Phönix Pfalzgrafenweiler bestreiten werden. Die Kickers absolvieren im Nordschwarzwald vom 15. bis zum 19. Juli in Pfalzgrafenweiler ein Trainingslager.

 

Wenn es gegen die Degerlocher geht, werden die Villinger gute zwei Wochen im Training sein. Auftakt der Vorbereitung soll am 2. Juli sein. Weiter ist bisher ein Testspiel bei der SpVgg. Trossingen am 15. Juli eingeplant.

Transferkarussell

Unterdessen hat Oberliga-Aufsteiger Young Boys Reutlingen Bernhard Kellerstrass (SSV Reutlingen) und Younes Ibrahim (FSV Bietigheim-Bissingen, U21) verpflichtet.

Unsere Empfehlung für Sie

FC 08 Villingen – die Spielernoten: Unsere Zeugnisse – so bewertet Sportchef Marcel Yahyaijan die Nullachter

FC 08 Villingen – die Spielernoten Unsere Zeugnisse – so bewertet Sportchef Marcel Yahyaijan die Nullachter

28 Spieler kamen in den 34 Oberliga-Spielen zum Einsatz. Das sind ihre Bilanzen, das sind unsere Schulnoten – und so sieht es der Villinger Sportchef Marcel Yahyaijan.

Die TSG Backnang um den den Ex-Villinger und Temptation Island-Verführer Flavio Santoro hat Nick Hellmann vom Ligakonkurrenten Türkspor Neckarsulm an die Etzwiese gelockt.

Der FC Nöttingen verpflichtete Abwehrspieler Melvin Avdic aus Neckarsulm.

 