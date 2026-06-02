FC 08 Villingen Saison 2026/27: Nullachter messen sich mit den Stuttgarter Kickers, Reutlinger Wechselspiele

Testspielknaller: Oberligist FC 08 Villingen trifft in der Vorbereitung auf die Stuttgarter Kickers. Unterdessen schlagen Liga-Kontrahenten auf dem Transfermarkt zu.
Oberliga: „Das ist richtig“, bestätigt 08-Sport-Geschäftsführer Marcel Yahyaijan, dass die Nullachter am Samstag, 18. Juli (16 Uhr), ein Testspiel gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers auf dem Sportgelände des Phönix Pfalzgrafenweiler bestreiten werden. Die Kickers absolvieren im Nordschwarzwald vom 15. bis zum 19. Juli in Pfalzgrafenweiler ein Trainingslager.