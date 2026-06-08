FC 08 Villingen Saison 2026/27: Gegen welche Drittligisten die Nullachter in der Vorbereitung testen
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08-Sportchef Marcel Yahyaijan blickt gespannt auf die Oberliga-Saison 2026/27. Foto: Marc Eich

Das Vorbereitungsprogramm der Nullachter steht fast komplett. In Sachen Kader könnte sich in der Offensive etwas tun. Oberliga-Kontrahenten schlagen zu.

Neben dem Test gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers (18. Juli in Pfalzgrafenweiler) wartet ein weiteres Highlight auf die Villinger. „Wir sind auch beim Generalbau Cup in Balingen dabei“, freut sich Marcel Yahyaijan schon auf den 12. Juli, wenn in der Bizerba Arena noch Gastgeber TSG Balingen (Oberliga), der VfB Stuttgart II (3. Liga) und die SG Sonnenhof Großaspach (3. Liga) um Meistercoach Pascal Reinhardt die Visitenkarten abgeben.

 

Auch einige weitere Vorbereitungsspiele sind terminiert. Erstmals nach dem Trainingsauftakt überprüfen die Trainer Matthias Uhing (Chef), Mike Duffner, Ralf Hellmer und Wolfgang Stolpa (Torwart) am 10. Juli (18 Uhr) beim Landesligisten VfR Stockach die Form. Am 15. Juli geht es zur SpVgg Trossingen (Bezirksliga). Fünf Tage später bestreitet der Oberligist beim VfB Bösingen (Landesliga) ein Einlagespiel.

Delay Sports Berlin

Offen ist noch, wie es bis zum Oberliga-Auftakt am Wochenende 8./9. August weitergeht. „Da ist noch nichts definitiv“, wartet der Geschäftsführer Sport auf die genaue Terminierung der ersten Runde im SBFV-Pokal.

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Das Transferkarussell

Unterdessen vermeldet Oberliga-Kontrahent Normannia Gmünd die Verpflichtung von Luigi Mignano (Darmstadt 98, U21). Torwart David Mitrovic kommt von den Stuttgarter Kickers für ein Jahr zum FC Nöttingen. Der 1. CfR Pforzheim hat Vincent Fitze (FSV Bietigheim-Bissingen) und Marvin Gnaase (Gmünd) verpflichtet.

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Die Nullachter schauen sich weiter auf dem Markt um. Keine Option ist nach der Rückkehr von Dominik Emminger (Türk. SV Singen) ein Wechsel von Marin Stefotic (Oberachern). Dagegen könnte der Pfullendorfer Torjäger Jan Babic noch interessant werden.

 