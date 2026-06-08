FC 08 Villingen Saison 2026/27: Gegen welche Drittligisten die Nullachter in der Vorbereitung testen

Das Vorbereitungsprogramm der Nullachter steht fast komplett. In Sachen Kader könnte sich in der Offensive etwas tun. Oberliga-Kontrahenten schlagen zu.
Neben dem Test gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers (18. Juli in Pfalzgrafenweiler) wartet ein weiteres Highlight auf die Villinger. „Wir sind auch beim Generalbau Cup in Balingen dabei“, freut sich Marcel Yahyaijan schon auf den 12. Juli, wenn in der Bizerba Arena noch Gastgeber TSG Balingen (Oberliga), der VfB Stuttgart II (3. Liga) und die SG Sonnenhof Großaspach (3. Liga) um Meistercoach Pascal Reinhardt die Visitenkarten abgeben.