1 Zweikampf zwischen Violand Kerellaj (links), der Lahrer Co-Trainer fliegt wenig später vom Platz, und dem Nullachter Gabriel Cristilli. Foto: Roland Sigwart

Ein stolzer Kapitän, ein beeindruckter Trainer und ein Siegtorschütze, der den Vorlagengeber lobt: Fabio Chiurazzi, Daniel Miletic und Samet Yilmaz waren nach dem 3:2-Last-Minute-Sieg der Villinger U21 gegen den SC Lahr einfach überglücklich.















Das passiert auch nicht gerade oft. In Überzahl konterte die junge Verbandsliga-Elf eine aufgerückte Truppe von SC-Trainer Domenico Bologna in der zweiten Minute der Nachspielzeit aus. Dominik Emminger nahm Tempo auf, sah den in der Mitte stehenden Samet Yilmaz, der ohne große Mühe den Ball zum umjubelten 3:2 über die Linie drückte. "Domi hat super rübergelegt. In der vergangenen Saison hätten wir so ein Spiel nicht gewonnen. Das war die Belohnung für die harte Arbeit des gesamten Teams", betonte der junge Stürmer nach seinem ersten Saisontreffer. Den gelben Karton für das Ausziehen des Trikots nahm Yilmaz da gerne in Kauf.

Probleme nach dem Platzverweis

Und Dominik Emminger? Der aus Bräunlingen gekommene Angreifer sorgte nach 21 Minuten per Kopf für den erstmaligen Ausgleich. "Damit konnte ich dem Team helfen, nach dem 1:1 waren wir wieder richtig im Spiel", fühlt sich Emminger im Friedengrund sichtlich wohl.

Dies liegt auch am Coach der U21, der noch viel Potenzial in seiner Truppe sieht. "In der zweiten Hälfte war es teilweise vogelwild. So hatten wir es natürlich nicht vor", ärgerte sich Daniel Miletic, dass sich seine Mannen in Überzahl gegen zehn Lahrer vor allem im Offensivspiel schwer taten. SC-Sportvorstand Petro Müller hatte in der Aktion von Violand Kerellaj, seit diesem Jahr spielender Co-Trainer, nach 42 Minuten gegen den Villinger Jonas Zimmermann übrigens keinen Platzverweis gesehen. "Es war ein Zweikampf – und der Schiedsrichter hat es als Tätlichkeit gewertet", sagte Müller.

Starke Standards

Als dann Ousman Bojang die Lahrer nach 73 Minuten mit zehn Mann 2:1 in Führung brachte, sah es in der MS Technologie-Arena nicht nach dem ersten Saisonsieg der Nullachter aus. "Über gute Standards sind wir dann aber zurückgekommen, am Ende hatten wir beim Konter natürlich auch etwas Glück. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Art und Weise noch nicht. Wir müssen noch viel lernen", hofft Miletic vor allem auf weniger Hektik im letzten Spieldrittel. "Im Vergleich zum Vorjahr sind wir viel weiter", geht Kapitän Fabio Chiurazzi davon aus, dass die Nullachter auch diese Baustelle bald in den Griff bekommen.