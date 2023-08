„Wir dürfen Gottmadingen nicht unterschätzen“, hatte 08-Coach Ryszard Komornicki im Vorfeld des Cup-Spiels betont. „Uns würde ja nach 120 Minuten ein Unentschieden reichen“, sagte SC-Trainer Ronny Warnick. Klar war da schon, dass der Sieger dieser Partie im Achtelfinale auf den Sieger des Spiels 1.SV Mörsch gegen den Offenburger FV treffen wird.

Die Personalien

Ryszard Komornicki hatte sein Team im Vergleich zum 1:0 des Oberliga-Tabellendritten beim FC Denzlingen auf gleich sechs Positionen verändert. Torwart Kevin Ehmann (für Dennis Klose), Franck Bonny (Frederick Bruno), Mokhtar Boulachab (Enrico Krieger), Gabriel Cristilli (für den am Sprunggelenk angeschlagenen Georgios Pintidis), Leon Albrecht (Ergi Alihoxha) und Samet Yilmaz (Abdu M’Boob) rotierten in die Startelf. Dazu kamen Matthias Stüber, Tim Zölle, Jonas Busam, Kapitän Tevfik Ceylan und ganz vorne Marcel Sökler.

Die erste Halbzeit

Der Favorit hatte am „Katzental 3“ vor rund 400 Zuschauern zunächst gegen einen kampf- und zweikampfstarken Gastgeber leichte Probleme. Nach 13 Minuten verhinderte 08-Torwart Kevin Ehmann nach einem Distanzschuss von Maximilian Schopper einen Rückstand. Danach wurde der südbadische Rekordpokalsieger gefährlicher.

Der Schuss von Tevfik Ceylan (15.) verfehlte noch knapp das Ziel, doch dann stellten die Stürmer Samet Yilmaz (20., Vorlage von Ceylan) und Marcel Sökler (26., Vorlage von Albrecht) die Weichen auf Achtelfinale. Schon vor der Pause machten erneut Sökler (35.) und Leon Albrecht (45. + 1) alles klar für den Favoriten. „In den ersten 15 Minuten taten wir uns noch etwas schwer. Doch danach war es eine ordentliche Leistung“, sah 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis viele schnelle und gute Offensivaktionen des Oberligisten.

Die zweite Halbzeit

Villingen hatte Lust auf mehr. Ceylan (46.) und Gabriel Cristilli (50.) erhöhten auf 6:0, bevor nach knapp einer Stunde Ergi Alihoxha, Nico Rodewald, Frederick Bruno und Abdu M’Boob eingewechselt wurden. Gut 20 Minuten vor dem Ende bekam Neven Ivancic eine Chance. Nico Rodewald (78.) und Mokhtar Boulachab (84., Elfer) stellten schließlich den 8:0-Endstand der erneut überzeugenden Nullachter her.

So geht es weiter

Nun hat der FC 08 also vier Pflichtspiele absolviert: Sechs Punkte in der Oberliga, zwei Pokalsiege, insgesamt 19:0 (!) Tore – viel besser geht es nicht. Am Samstag (15.30 Uhr) soll die Erfolgsserie in der heimischen MS Technologie-Arena mit einem Dreier gegen den FSV Bietigheim-Bissingen fortgesetzt werden.