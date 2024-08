FC 08 Villingen SBFV Pokal: Regionalligist lässt im Pokalduell in Gutmadingen nichts anbrennen

1 Die Villinger jubeln: Luis Dettling (Zweiter von links) hat gerade per Traumtor das 2:0 nach 12 Minuten gegen den FC Gutmadingen erzielt. Foto: Roland Sigwart

Nullachter gewinnen in der 1. Runde standesgemäß mit 5:1. Traumtor von Neuzugang Luis Dettling. Nun trifft Villingen auf den FV Möhringen.









Der FC 08 Villingen hat in der ersten SBFV-Pokalrunde am Dienstagabend beim Landesligisten FC Gutmadingen vor 450 Zuschauern mit 5:1 (3:0) gewonnen und wird in der zweiten Pokalrunde auf den Schwarzwald-Bezirkspokalsieger FV Möhringen auswärts treffen. Allerdings wird der vorgesehene Termin, der 21. August, nicht passen, da der FC 08 am 20. August in der Regionalliga gegen den FSV Mainz 05 II daheim spielt. Es wird einen neuen Pokaltermin geben.