Zwei neue Trainer, ein Mittelstürmer für Kassel und Sorgen in Gießen

1 Mittelstürmer Jan Dahlke (rechts, zuletzt Wormatia Worms) verstärkt den KSV Hessen Kassel. Foto: Eibner

In der Regionalliga ist personell kurz vor dem Weihnachtsfest einiges los. Die Nullachter wollen ihre Veränderungen im Kader Anfang Januar offiziell bekanntgeben.









Es gibt kurz vor dem Weihnachtsfest einige personelle Neuigkeiten in der Regionalliga Südwest. Der FC 08 Villingen möchte, so Sportdirektor Marcel Yahyaijan an diesem Montag, seine Wechsel im Kader Anfang Januar bekanntgeben.