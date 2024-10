1 Der FC 08 organisiert am Samstag, 26. Oktober, einen Fanbus zum Auswärtsspiel beim aktuellen Regionalliga-Tabellenführer FSV Frankfurt. Foto: FC 08 Villingen

Erstmalige Aktion in dieser Saison. Nach dem Heimduell gegen Kickers Offenbach an diesem Samstag können bereits Tickets reserviert werden.









Der FC 08 Villingen bietet erstmals in dieser Saison einen Fanbus zu einem Auswärtsspiel am Samstag, 26. Oktober, nach Frankfurt an. Dann spielt der FC 08 beim derzeitigen Regionalliga-Tabellenführer FSV Frankfurt in der PSD Bank Arena. Anstoß ist um 14 Uhr.