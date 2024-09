1 Die 08-Fans freuen sich auf viele attraktive Gegner. Foto: Marc Eich

Die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 11 bis 19 der Regionalliga Südwest wurden am Montag veröffentlicht. Der FC 08 Villingen muss erstmals einmal an einem Sonntag ran.









Link kopiert



Zunächst geht es aber – wie üblich – immer an Samstagen um 14 Uhr los. Am 5. Oktober erwarten die Nullachter den 1. Göppinger SV zum BW-Aufsteigerduell in der MS Technologie-Arena. Weiter geht es eine Woche später am 12. Oktober beim TSV Steinbach Haiger.