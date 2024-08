1 08-Spielführer Nico Tadic und Co. sind in einer intensiven „englischen Woche“. Diese endet am Samstag in Kassel. Foto: Marc Eich

Die Regionalliga Südwest bleibt in Bewegung: Villingen will am Samstag in Kassel punkten, nicht nur die Stuttgarter Kicker schlagen noch einmal auf dem Transfermarkt zu.









Link kopiert



Der FC 08 Villingen ist am 5. Spieltag der Regionalliga Südwest beim KSV Hessen Kassel (Samstag, 14 Uhr) zu Gast. Beide Mannschaften gehen mit Selbstvertrauen in die Partie. Die Nordhessen sammelten in den letzten beiden Spielen vier Punkte, die Nullachter verpassten beim 0:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 II einen Sieg nur knapp.