FC 08 Villingen Regionalliga: Wie Trainer Adam Adamos den Klassenerhalt schaffen möchte

1 Adam Adamos gab gegen Offenbach erstmals als Chefcoach die Villinger Richtung vor. Foto: Marc Eich

Ein besserer Einstand geht kaum, wie aber geht es nach dem 3:2-Coup des FC 08 Villingen gegen Drittliga-Kandidat Kickers Offenbach weiter? Wir haben mit Coach Adam Adamos gesprochen.









Regionalliga Unter dem freigestellten Mario Klotz hatten die Nullachter zuvor in zwölf Spielen nur einen Regionalliga-Dreier eingefahren. Am Samstag vor gut 1500 Zuschauern in der MS Technologie-Arena kamen nicht nur die Punkte acht, neun und zehn zusammen, sondern die Villinger verbesserten sich vor Kassel, die Hessen setzen seit Montag auf Ex-Champions League-Trainer André Schubert, auf einen möglichen Nichtabstiegsplatz.