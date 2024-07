FC 08 Villingen Regionalliga: Was sich Flavio Santoro für sein Team in der neuen Liga wünscht

Was sich Flavio Santoro für sein Team in der neuen Liga wünscht

1 Flavio Santoro (links) setzte bei der Generalprobe gegen den SSV Reutlingen (4:2) einige Akzente im offensiven Villinger Mittelfeld und trug sich auch in die Torschützenliste ein. Foto: Roland Sigwart

Der Neuzugang aus Backnang hat sich in Villingen bestens eingelebt und freut sich sehr auf den Saisonstart am Samstag in Fulda. An Mario Klotz schätzt er dessen „große“ Ehrlichkeit und Direktheit.









Der Tag nach der gelungenen Saison-Generalprobe gegen den SSV Reutlingen (4:2). 08-Neuzugang Flavio Santoro verfolgt am vergangenen Sonntag ein Testspiel seines jüngeren Bruders mit der U17 der SG Sonnenhof Großaspach in der Nähe von Heilbronn. Ein paar Stunden Entspannung tun gut. Die Vorbereitung bei den Villingern war bislang sehr intensiv. Die neue Nummer 9 freut sich darauf, dass es am Samstag in Fulda „endlich losgeht. Es wird Zeit, um Punkte zu spielen“, sagt er.