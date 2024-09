FC 08 Villingen Regionalliga: Warum dieses Debakel in Homburg auch nützlich sein kann

1 Solche Niederlagen sind beim FC 08 Rarität. Aus der Pleite könnte der Regionalliga-Aufsteiger sogar gestärkt hervorgehen. Foto: Eibner

Für den Regionalliga-Aufsteiger wird es einen in dieser Situation wichtigen Hallo-Wach-Effekt geben. Aufmunterung für das Team in den sozialen Medien.









Link kopiert



REGIONALLIGA Dass der FC 08 mit 0:6 verliert – dies kommt so selten vor wie Schnee im Juni. Die letzte Pleite in diesem Ausmaß liegt 14 Jahre (!) zurück. Am 14. April 2010 unterlagen die Villinger an einem Mittwochabend in der Oberliga daheim mit 0:7 Astoria Walldorf. Wenig später trennten sich die Nullachter vom damaligen Cheftrainer Reiner Scheu.