FC 08 Villingen Regionalliga: Warum die nächsten Tage spannend werden

1 Zwischen allen Stühlen. Tevfik Ceylan sagt: „Die Situation ist für mich mental gerade hart.“ Foto: Patrick Hipp

Der Saisonfahrplan der Regionalliga wird zeitnah veröffentlicht. Leihgeschäft mit Karlo Kuranyi soll fixiert werden. In Sachen Tevfik Ceylan wird eine Entscheidung erwartet.









Nach fünf Tagen Trainingscamp in Schlüsselfeld plus dem Testspiel am Sonntag beim Oberligisten Bietigheim (3:0) genießen die 08-Spieler einen freien Montag, bevor es am Dienstag im Vorbereitungsprogramm weitergeht. „Der trainingsfreie Tag ist auch dringend nötig. Das Trainingslager war intensiv, hat aber auch viel Spaß gemacht“, sagte und lachte ein in Bietigheim schon ein wenig müder Mittelfeldspieler Ergi Alihoxha.