1 Coach Gianni Coveli feiert den mit dem 1. Göppinger SV den Aufstieg. In der Regionalliga kommt es also zu einem Wiedersehen mit dem FC 08 Villingen. Foto: Eibner/Rene Weiss

Am 26. Juli bestreiten Eintracht Trier und der FC 08 Homburg das Eröffnungsspiel der Regionalliga Südwest. Einen Tag später (27. Juli, 14 Uhr) beginnt für den FC 08 Villingen bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz das große Abenteuer. Das sind die Zu- und Abgänge bei den Kontrahenten.









Nicht nur die Nullachter bestreiten am Wochenende – am Samstag (14 Uhr) erwartet der Aufsteiger den langjährigen Oberliga-Rivalen SSV Reutlingen in der MS Technologie-Arena – ihre Generalprobe.