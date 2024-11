15 Spieltage, zehn Punkte, 15:34 Tore – das ist die Zwischenbilanz eines Absteigers. Dies weiß auch Marcel Yahyaijan. Wie geht es beim FC 08 Villingen in Sachen Trainer und Spieler weiter? Wie schätzt der Geschäftsführer und „Sportchef“ die aktuelle Lage ein, was passiert in der Winterpause? Der 32-Jährige gibt Antworten.