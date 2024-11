Warum Adam Adamos den Finger in die Wunde legt

1 Nach der 1:3-Niederlage in Hoffenheim bildeten die Villinger Spieler einen Kreis Foto: Eibner

08-Trainer zieht nach der 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim II ein gemischtes Fazit. Trotz positiver Aspekte bleibt manches Problem. Jetzt kommt der Bahlinger SC.









Link kopiert



Die neunte Spielminute in der Regionalliga-Partie am Sonntag zwischen der TSG Hoffenheim II und dem FC 08 Villingen: Luka Duric tritt erneut zum Strafstoß an und trifft zum 2:0. Die Nullachter stehen früh mit dem Rücken zur Wand.