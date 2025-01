Fußball Landesliga Schwerpunkt liegt zunächst auf Athletik

„Wir hoffen natürlich, dass es nach der guten Hinserie nun so weitergeht. Wir haben nur vier Testspiele, mehr wollte ich nicht. Zwei- bis dreimal in der Woche geht es ins Training. Je nach Wetterlage gehen wir in die Soccerhalle nach Königsfeld. Da traue ich dem Winter nicht und bevor wir auf einen vereisten Kunstrasen müssen, haben wir dort viele Termine gebucht“, so Emanuele Ingrao, Trainer des SV Seedorf.