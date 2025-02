1 08-Leistungsträger Ergi Alihoxha plagten zuletzt Rückenprobleme. Der Mittelfeldspieler möchte aber in dieser Woche wieder ins Training einsteigen. Foto: Marc Eich

Am Samstag geht es zur TSG Balingen. Flavio Vogt (U21) wechselt zum Oberligisten SV Oberachern.









Der FC 08 startet an diesem Montag in seine dritte Vorbereitungswoche. Am Samstag (14 Uhr) werden die Nullachter ihren dritten Test gegen die TSG Balingen auf dem Kunstrasen in Dotternhausen austragen. Der Wunsch von Coach Adam Adamos, zeitnah wieder einmal auf Naturrasen spielen zu können, geht also nicht in Erfüllung.