FC 08 Villingen Regionalliga: Paukenschlag in Offenbach – der neue Trainer scheint schon gefunden

Paukenschlag in Offenbach – der neue Trainer scheint schon gefunden

1 Kristjan Glibo ist absoluter Wunschkandidat der Offenbacher Kickers auf dem Trainerposten. Foto: Eibner

Ausgerechnet ein Ex-Frankfurter soll ab 1. Juli auf dem Bieberer Berg arbeiten. Kristjan Glibo ist absoluter Wunschkandidat für die Nachfolge von Christian Neidhart. Die offizielle Bestätigung der Kickers fehlt aber noch.









So schnell kann es auch bei den Offenbacher Kickers gehen. Der Nachfolger von Trainer Christian Neidhart, dessen Vertrag nicht mehr verlängert wird, scheint festzustehen. Wie mehrere Medien in Hessen übereinstimmend berichten, soll Kristjan Glibo (43), der in den vergangenen Jahren – ausgerechnet bei Offenbachs Erzrivalen Eintracht Frankfurt – erfolgreich arbeitete, ab 1. Juli neuer Cheftrainer der Kickers sein.