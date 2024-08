1 Gibt bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz nicht mehr die Richtung vor: Sedat Gören. Foto: Eibner/Jirsch

Paukenschlag bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz! Der noch ungeschlagene Regionalliga-Kontrahent des FC Villingen und Erfolgstrainer Sedat Gören trennen sich. Die Gründe sind nebulös. Am sportlichen Erfolg lag es auf jeden Fall nicht.









Spielt dabei ein angeblicher Vorfall nach dem Spiel in Gießen (2:2 am 3. August) eine Rolle? Die SG Barockstadt verneint dies in ihrem Statement ausdrücklich. Zunächst werden der bisherige Co-Trainer und der Spielführer den Regionalligisten betreuen.