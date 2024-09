FC 08 Villingen Regionalliga: Offenbacher stapeln tief, Freiburger stellen klar, Villinger hoffen

1 Kopfballduell zwischen 08-Debütant Mustafa Fatiras (links) und dem Freiburger Leon Maxime Catak. Foto: Roland Sigwart

Die Tabelle in der Regionalliga Südwest nimmt immer mehr Konturen an. Großer Gewinner des achten Spieltages sind die die Kickers Offenbach. Die baden-württembergischen Aufsteiger aus Villingen und Göppingen stecken schon im Nichtabstiegskampf.









REGIONALLIGA So sah es auch 08-Coach Mario Klotz nach der 2:5-Heimniederlage gegen den SC Freiburg II. „Für uns geht es um den Klassenerhalt“, weiß der 39-Jährige, dass am Samstag (14 Uhr) gegen Mitaufsteiger FC Gießen in der heimischen MS Technologie-Arena gepunktet werden sollte.