FC 08 Villingen – Regionalliga: Nullachter zeigen beim ersten Test in Kreuzlingen eine gute Leistung

Nullachter zeigen beim ersten Test in Kreuzlingen eine gute Leistung

1 Kapitän Tevfik Ceylan ist aus dem Urlaub zurück und trainiert zunächst bei der U21. Er setzt auf weitere Gespräche mit dem Vorstand und Lösungmöglichkeiten, doch noch Regionalliga und Geschäft unter einen Hut zu bekommen. Foto: Marc Eich

Überzeugender 3:1-Sieg gegen Schweizer Viertligisten. Nagolder Innenverteidiger-Talent Admir Osmicic wird getestet. Kapitän Tevfik Ceylan setzt auf weitere Gespräche. Warum Kristijan Djordjevic auch zuschaut.









Der FC 08 Villingen hat sein erstes Testspiel erfolgreich am Samstag beim Schweizer Viertligisten FC Kreuzlingen absolviert. Am Ende stand für den Regionalliga-Aufsteiger ein überzeugender 3:1(1:1)-Sieg. Cheftrainer Mario Klotz setzte bis auf den leicht angeschlagenen Angelo Rinaldi (Knie) alle Spieler in Kreuzlingen ein. Von der U21 wurden auch Jonathan Spät und Vladimir Biller eingesetzt, die ihre Sache jeweils gut machten.