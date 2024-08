FC 08 Villingen Regionalliga: Nullachter verlieren bei den Stuttgarter Kickers unglücklich mit 0:1

1 Großes Kampfspiel im Stuttgarter GAZI-Stadion: Villingens Torjäger Marcel Sökler (rechts) im Kopfball-Duell mit Nico Blank (Kickers). Foto: Eibner

Villinger belohnen sich für eine ordentliche Leistung gegen eines der Top-Teams der Regionalliga nicht. Christian Derflinger gibt sein Debüt. Andrea Hoxha hat am Ende noch Pech mit einem Kopfball.









Link kopiert



Der FC 08 Villingen konnte bei einem der Titelfavoriten in der Regionalliga, den Stuttgarter Kickers, vor 4110 Zuschauern nicht punkten. In einem großen Kampfspiel waren die Nullachter 44 Minuten lang in Überzahl, zeigten eine ordentliche Leistung, doch es reichte nicht zum Punktgewinn. Ausgerechnet ein Kopfball vom aufgerückten Torhüter Andrea Hoxha landete in der Nachspielzeit noch an der Latte der Kickers.