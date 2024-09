Schwarzwälder zeigen beim 1:1 eine ausgezeichnete Leistung. Bärenstarker Start: 1:0 nach 20 Minuten durch Tevfik Ceylan plus zwei Mal Pech mit Pfostenschüssen! Tim Zölle sieht in der Schlussphase Gelb-Rot. Es ist der zweite Auswärtszähler in dieser Saison.