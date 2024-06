Bisher begannen beim FC 08 Villingen in der Oberliga die Heimspiele an Samstagen in der Regel um 15.30 Uhr, unter der Woche wurden die Partien in der MS Technologie-Arena meistens um 19.30 Uhr angepfiffen. Dies wird in der Regionalliga anders sein. Es gibt noch weitere Neuigkeiten beim Aufsteiger.