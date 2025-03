Rekordverdächtige neun Niederlagen in Folge hat der FC 08 nun kassiert. Droht den Villingern sogar ein weiterer negativer „Höchstwert“ in der Regionalliga Südwest? Weiter wird über den Platzverweis von Fabio Liserra diskutiert.

Mit der Regionalligareform 2012 wurde die Regionalliga von bis dahin drei auf fünf Ligen aufgestockt – die Ligen Nord, Nordost, West, Südwest und Bayern entstanden.

Seitdem war – den Abbruch in der Runde 2019/20 wegen Corona ausgenommen – der SV Saar 05 Saarbrücken mit ganzen elf Punkten (Saison 2015/16) nach 34, 36 oder 42 (!) Spieltagen der schlechteste Absteiger. Der FC 08 Villingen kommt nach 22 Spielen auf zehn Zähler. Noch also droht den Nullachtern in Sachen Abschlusspunkte in der Regionalliga Südwest ein Allzeit-Negativrekord.

Lesen Sie auch

Der 08-Trainer

Klar, dass Adam Adamos aber zumindest zuversichtlich ist, dass dies vermieden werden kann. Die Leistung beim 2:4 gegen Kassel stimmte über weite Strecken der Partie. „Natürlich war die Gelb-Rote-Karte für Fabio Liserra nach gut einer Stunde mit spielentscheidend. Aber wir haben da noch mit 2:1 geführt, hätten danach einfach besser verteidigen müssen“, verweist der 41-Jährige am Montag nach der ausführlichen Analyse vor allem auf das mangelhafte Defensivverhalten in der eigenen Box.

Dazu kam die große (höherklassige) Erfahrung und Klasse der Hessen. „Sie haben die Ruhe behalten, können einfach mit solchen Situationen umgehen“, betont der 08-Coach.

Der Ausblick

Weiter geht es erneut gegen eine hessische Mannschaft. Dabei steigt am 23. Spieltag eine Premiere: Villingen spielt erstmals an einem Freitagabend (19 Uhr) in der Regionalliga Südwest. Für die Nullachter steht dann das Flutlichtspiel bei Eintracht Frankfurt II auf dem Plan. „Wir wissen, dass es sehr, sehr, sehr schwer wird, die Liga zu erhalten“, hofft Adam Adamos dennoch am Freitag im nächsten Kellerduell auf den dritten Saisonsieg der Nullachter.

Angelo Rinaldi (Knöchel) und Leon Albrecht (Oberschenkel, stand gegen Kassel im Kader, war aber noch nicht einsatzfähig) könnten dann wieder an Bord sein. Für Admir Osmicic (Erkrankung) kommt ein Einsatz wohl zu früh. Fabio Liserra, ein Einspruch gegen die Ampelkarte war noch kein Thema, ist gesperrt.

Aber auch Eintracht Frankfurt II kämpft als Tabellenvorletzter um den Ligaverbleib. Die Bundesliga-Reserve steht gegen die Nullachter am Freitagabend im Ahorn Camp Sportpark also unter Zugzwang.

Die Lage in der Regionalliga

Unterdessen machte BW-Mitaufsteiger 1. Göppinger SV um Trainer Gianni Coveli mit dem 3:0 gegen Eintracht Trier einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt. Dabei traf auch Rückkehrer Kevin Dicklhuber, der also für das kommende Duell bei seinem Ex-Club Stuttgarter Kickers gerüstet ist. Göppingen hat nun 14 Punkte (!) Vorsprung auf Oberliga-Meister Villingen.

Auch der FC Gießen (3:1 gegen Mainz II) hat seine Ausgangslage im Nichtabstiegskampf verbessert. Dagegen war der Bahlinger SC beim 0:3 bei den Offenbacher Kickers chancenlos, fiel auf den 14. Rang zurück. 6417 Zuschauer waren am Bieberer Berg dabei. Offenbach hat nur noch drei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TSG Hoffenheim II, die das Spitzenspiel beim FSV Frankfurt mit 1:2 verlor. Die Kicker vom Bornheimer Hang sind weiter Zweiter – der Rückstand auf die Bundesliga-Reserve beträgt nur noch ein Zähler.

Jonas Brändle (rechts) und Nico Tadic lassen in dieser Szene gegen Kassel nichts anbrennen. Foto: Marc Eich

Dagegen konnten die Stuttgarter Kickers (2:3 beim FC-Astoria Walldorf) vom Patzer der TSG Hoffenheim II nicht profitieren. „Wir haben heute eine Chance verpasst, näher an die Spitze ranzurücken. Aber ganz ehrlich, wir hätten es mit dieser Leistung auch nicht verdient“, fand Kickers-Geschäftsführer (Sport) Lutz Siebrecht deutliche Worte.

Die bisherigen Schlusslichter

2012/13: Bayern Alzenau (28).

2013/14: SC Pfullendorf (19).

2014/15: SVN Zweibrücken (15).

2015/16: SV Saar 05 Saarbrücken (11).

2016/17: FC Nöttingen (29).

2017/18: SV Völklingen (27).

2018/19: SC Hessen Dreiech (19).

2019/20: TuS RW Koblenz (5, Abbruch der Saison wegen Corona nach 22 Spieltagen).

2020/21: TSV Eintracht Stadtallendorf (17, 42 Spieltage).

2021/22: FC Gießen (29).

2022/23: SV Eintracht Trier (22).

2023/24: TuS Koblenz (18).